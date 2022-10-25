Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода»

Российский тиктокер Даня Милохин объявил, что не будет принимать участия в телешоу «Ледниковый период». Его партнёршей была двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.
«Всем привет, мои дорогие любители шоу «Ледниковый период». Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, всё нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймёте.
Всех люблю: люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — сказал Милохин в видео, выложенном в его социальных сетях.
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