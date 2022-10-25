Авербух подтвердил, что Милохин покидает «Ледниковый период»
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телевизионного проекта «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что блогер Даня Милохин принял решение покинуть шоу.
В «Ледниковом периоде» Милохин выступал в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Это была одна из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В 2022 году входили в команду Авербуха и приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.
«Даня Милохин покидает проект? Да, это правда, и это абсолютно его личная инициатива. Пока не комментирую эту новость», — приводит слова Авербуха Sport24.
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