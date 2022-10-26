Гран-при России по фигурному катанию: расписание второго этапа, список участников

C 28 по 30 октября в Сочи состоится второй этап Гран-при России по фигурному катанию – «Бархатный сезон». Предлагаем вашему вниманию его расписание и список участников.



Расписание

29 октября, суббота

Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.

Женщины. Короткая программа — 15:00.

Пары. Короткая программа — 16:45.

Мужчины. Короткая программа — 18:05.

30 октября, воскресенье

Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.

Женщины. Произвольная программа — 14:45.

Пары. Произвольная программа — 16:45.

Мужчины. Произвольная программа — 18:15.



Список участников

Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.



Мужчины: Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Артём Ковалёв, Андрей Анисимов, Максим Варакин, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Даниил Постарнаков.



Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.



Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев.



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