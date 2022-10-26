Гран-при России по фигурному катанию: расписание второго этапа, список участников

C 28 по 30 октября в Сочи состоится второй этап Гран-при России по фигурному катанию – «Бархатный сезон». Предлагаем вашему вниманию его расписание и список участников.
Расписание
29 октября, суббота
Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.
Женщины. Короткая программа — 15:00.
Пары. Короткая программа — 16:45.
Мужчины. Короткая программа — 18:05.
30 октября, воскресенье
Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.
Женщины. Произвольная программа — 14:45.
Пары. Произвольная программа — 16:45.
Мужчины. Произвольная программа — 18:15.
Список участников
Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Рената Губашева, София Захарова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Анастасия Морозова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Артём Ковалёв, Андрей Анисимов, Максим Варакин, Егор Карнаухов, Кирилл Кельманов, Даниил Постарнаков.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.
Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Александра Буторина/Никита Сборик, Александра Прокопец/Александр Васькович, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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