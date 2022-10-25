Авербух рассказал, как Милохин ушёл из «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, как блогер Даня Милохин ушёл из шоу.

В «Ледниковом периоде» Милохин выступал в дуэте с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Это была одна из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В текущем сезоне Медведева и Милохин приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.



«Отчасти для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определённым шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнёра присутствовала всегда. У меня в голове этот поступок не укладывается, однако Даня его совершил, он принял своё решение.

Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы Женя продолжила участие в проекте, потому что она хочет работать, хочет быть в проекте. Безусловно, это очень неприятный эпизод. Даня по-прежнему остаётся для меня очень талантливым человеком, но такой поступок, конечно, не может красить его как личность. Мы занимаемся вопросом поиска нового партнёра. Сейчас принимается решение, в каком качестве Женя продолжит участие в проекте. Ищем, занимаемся поиском нового партнёра», — приводит слова Авербуха «РБК-Спорт».