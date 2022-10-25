«Это неожиданно». Энберт — об уходе Милохина из «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал уход блогера Дани Милохина из телепроекта «Ледниковый период».

В новом сезоне Энберт выступает в паре с телеведущей Региной Тодоренко, а Милохин, как в прошлом году, катался с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Они приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.

«Это неожиданно. Я с Даней не виделся после последних наших прокатов. Мы не говорили об этом. О решении Милохина узнал из соцсетей.

С кем будет выступать Медведева? Я не знаю. Сегодня у нас был генеральный прогон, завтра будет съёмка. Мы с Региной заняты своими номерами. Не успеваем следить за другими», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».