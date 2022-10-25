Губерниев объяснил, почему хочет, но не может стать партнёром Медведевой в «ЛП»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему, несмотря на всё желание, не может встать в пару с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой после ухода из проекта «Ледниковый период» блогера Дани Милохина.
Медведева и Милохин были одной из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В текущем сезоне Медведева и Милохин приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.
«Ледниковый период» и Первый канал были бы просто счастливы увидеть меня с Евгенией Медведевой. Но вся трудность заключается в том, что я сотрудник ВГТРК и холдинга «Газпром Медиа». Чтобы я там выступил, им нужно договариваться с очень высоким начальством. Они были бы счастливы, чтобы я выступал с Медведевой, а мы бы с Женей, безусловно, нашли бы друг друга, но это, боюсь, невозможно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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