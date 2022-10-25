Губерниев: предлагаю, чтобы я и Медведева вели «ЛП». Представляете реакцию Загитовой?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил перевести двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в ведущие телепроекта «Ледниковый период» после ухода из шоу её партнёра блогера Дани Милохина.

Ведущими проекта являются олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

«Я предлагаю вариант, чтобы Евгения Медведева стала соведущей. Поскольку она очень крутая девчонка, она бы могла показать ещё мастер-класс и Щербаковой, и особенно Загитовой. В идеале, чтобы ведущим «Ледникового периода» был я. Представляете, как бы отреагировала Алина? Насколько она бы была счастлива работать со мной. Это была бы мечта всей её жизни.



Предлагаю, чтобы я и Медеведева вели шоу. В таком случае у других не было бы шансов. Но ведущих может быть много, поэтому нам бы всем хватило места», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.