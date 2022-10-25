Никита Кацалапов: меня теперь можно считать красно-белым

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о посещении матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Химками». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
«Недавно выбрался на матч. У «Спартака» очень крутой стадион. Нереальная атмосфера и масштаб. Не сравнится, если смотреть через экран.
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Все друзья сказали, что я — фартовый и принёс «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропускают первую половину сезона-2022/2023 и участвуют в шоу «Ледниковый период».
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