Ясмина Кадырова рассказала, как попала в группу Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Ясмина Кадырова, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Валерием Колесовым, рассказала, как в 13 лет оказалась в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Кадырова тренировалась как одиночница у Алексея Мишина, но по семейным обстоятельствам вынуждена была вернуться в Казань, где занималась под руководством своей мамы Резеды Сибгатуллиной.
«Весной 2018 года я неожиданно для себя выступила на соревнованиях на призы Федерации фигурного катания Москвы. Сезон уже закончился, я расслабила булки (как мама любит выражаться) и мыслями была на море. Как вдруг маме звонят из Москвы и просят отправить кого-то из её девочек на ближайший турнир. Дело в том, что девочки из Москвы должны были получить спортивные разряды, и этот старт был одним из последних в сезоне, а участников не хватало. Без соперников соответствующего возраста нет оснований для присвоения разряда. Мама говорит мне: «А давай съездим, попробуешь выступить по мастерам!» Я тогда ещё каталась в статусе кандидата в мастера спорта, и вот новый опыт. Я спонтанно ответила: «Почему бы и нет?» Мы за день поставили мастерскую программу, подработали контент и отправились в Москву.
В итоге я на первом же взрослом соревновании выполнила свой разряд. Помню, там победила Анна Щербакова. После произвольной программы мама мне говорит: «Через 30 минут выходишь на тренировку к Этери Георгиевне».
Что было на первой тренировке у именитого специалиста? Я заворожённо смотрела, как все бесконечно прыгают, и старалась тоже прыгать-прыгать-прыгать. Мне кажется, до этого я никогда не выполняла такое количество прыжков — даже за три дня вместе взятых. Помню, со льда я вышла никакая, еле-еле добралась до машины, запрыгнула на заднее сиденье бревном и сразу уснула. Как проснулась дома — не помню. Зато рано утром надо было опять идти на тренировку. Несколько дней интенсивной работы, и меня взяли в группу», — приводит слова Кадыровой «Матч ТВ».
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