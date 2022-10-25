«Как жаль! Он такой яркий!» Навка — об уходе Милохина из «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, сначала участница, а затем постоянный член жюри телепроекта «Ледниковый период» Татьяна Навка отреагировала на новость об уходе из телешоу блогера Дани Милохина, который выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Медведева и Милохин были одной из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В текущем сезоне Медведева и Милохин приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.



«Да вы что? Как жаль! Он такой яркий! Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта. Это потеря. Очень жаль Женю Медведеву. Надеюсь, ей смогут найти замену. Завтра ещё день съёмок… А вдруг всё изменится! Всякое ведь возможно», — приводит слова Навки Metaratings.