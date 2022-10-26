Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за награду «Самая любимая фигуристка России»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков, которые проголосовали за неё в проекте «Чемпионата» «Самая любимая фигуристка России»:
«Хочу поблагодарить болельщиков за высокую оценку. Очень приятно, когда такое количество любителей фигурного катания выбирают тебя. Буду стараться и дальше радовать вас!»
Анна набрала 279 188 голосов в опросе, который длился целый месяц в телеграм-канале о фигурном катании «Ход коньком». Общее число проголосовавших достигло 500 тысяч, включая поклонников фигурного катания из Китая, Великобритании и стран бывшего СНГ. Свою награду Анна получила из рук управляющего директора «Чемпионата» Антона Сучкова.
В настоящий момент Щербакова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней передачу ведут олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 26 октября 2022
-
10:36
-
10:32
-
09:00
- 25 октября 2022
-
22:55
-
22:26
-
22:11
-
20:40
-
20:30
-
20:15
-
19:59
-
19:11
-
18:50
-
18:14
-
17:37
-
17:00
-
16:44
-
16:33
-
15:41
-
15:01
-
13:10
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:26
- 24 октября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:00
-
22:42