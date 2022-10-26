Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за награду «Самая любимая фигуристка России»

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за награду «Самая любимая фигуристка России»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков, которые проголосовали за неё в проекте «Чемпионата» «Самая любимая фигуристка России»:

«Хочу поблагодарить болельщиков за высокую оценку. Очень приятно, когда такое количество любителей фигурного катания выбирают тебя. Буду стараться и дальше радовать вас!»

Анна набрала 279 188 голосов в опросе, который длился целый месяц в телеграм-канале о фигурном катании «Ход коньком». Общее число проголосовавших достигло 500 тысяч, включая поклонников фигурного катания из Китая, Великобритании и стран бывшего СНГ. Свою награду Анна получила из рук управляющего директора «Чемпионата» Антона Сучкова.

В настоящий момент Щербакова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней передачу ведут олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022