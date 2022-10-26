Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за награду «Самая любимая фигуристка России»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков, которые проголосовали за неё в проекте «Чемпионата» «Самая любимая фигуристка России»:

«Хочу поблагодарить болельщиков за высокую оценку. Очень приятно, когда такое количество любителей фигурного катания выбирают тебя. Буду стараться и дальше радовать вас!»

Анна набрала 279 188 голосов в опросе, который длился целый месяц в телеграм-канале о фигурном катании «Ход коньком». Общее число проголосовавших достигло 500 тысяч, включая поклонников фигурного катания из Китая, Великобритании и стран бывшего СНГ. Свою награду Анна получила из рук управляющего директора «Чемпионата» Антона Сучкова.

В настоящий момент Щербакова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней передачу ведут олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова.

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