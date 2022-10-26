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Американская фигуристка Белл — о завершении карьеры: не скучаю по соревнованиям

Американская фигуристка Белл — о завершении карьеры: не скучаю по соревнованиям
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Бывшая американская фигуристка Мэрайя Белл, завершившая карьеру, призналась, что не скучает по выступлениям на турнирах. По словам спортсменки, теперь она может заняться и другими делами в жизни.

«Скучаю ли по соревнованиям? Нет, совсем нет! Никаких сожалений об уходе. Я не знала, как буду себя чувствовать, честно. Но сейчас я счастлива.

Раньше я была полностью сосредоточена на своей карьере, на тренировках, которые были каждый день. Но теперь я с удовольствием двигаюсь дальше, вперёд», — цитирует Белл Team USA.

26-летняя Белл — чемпионка США (2022), серебряный призёр чемпионата США (2020), победительница этапа Гран-при Skate Americа (2020), серебряный призёр Skate Americа (2016), победительница турнира-челленджера Nebelhorn Trophy (2019).

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