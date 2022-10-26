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Врач Шветский сообщил, что продолжает работу с российскими фигуристами

Врач Шветский сообщил, что продолжает работу с российскими фигуристами
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Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский прокомментировал слухи, согласно которым он прекратил сотрудничество с фигуристами группы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Ранее о прекращении сотрудничества сообщил журналист Владислав Жуков в своём телеграм-канале.

«Я являюсь сотрудником Центра спортивной медицины ФМБА России, отдела обеспечения сборных команд России, и прикреплён на данный момент к Федерации фигурного катания на коньках, в которой с 2014 года отвечаю за сопровождение членов сборной команды на тренировочных и соревновательных мероприятиях, куда входят спортсмены практически всех групп. Пока, по моей информации, ничего не изменилось», — цитирует Шветского «Матч ТВ».

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Источник: Этери Тутберидзе прекратила работу с врачом, которого связывали с делом Валиевой
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