Евгений Плющенко отреагировал на уход Дани Милохина из «Ледникового периода»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что российский тиктокер Даня Милохин ушёл из телепроекта «Ледниковый период». Партнёршей Милохина по шоу была двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева.

«Ледниковый период»? Я туда вообще не лезу. Милохин ушёл из проекта? Мне это вообще неинтересно. Я тут при чём?» — приводит слова Евгения Плющенко издание Legalbet.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.