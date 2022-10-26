Евгений Плющенко отреагировал на уход Дани Милохина из «Ледникового периода»
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что российский тиктокер Даня Милохин ушёл из телепроекта «Ледниковый период». Партнёршей Милохина по шоу была двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева.
«Ледниковый период»? Я туда вообще не лезу. Милохин ушёл из проекта? Мне это вообще неинтересно. Я тут при чём?» — приводит слова Евгения Плющенко издание Legalbet.
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