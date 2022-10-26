Врач Шветский подтвердил, что прекратил сотрудничество с Тутберидзе

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский подтвердил, что завершил работу с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе. Ранее появились слухи, согласно которым специалист больше не работает с воспитанниками Тутберидзе.



«Да, сейчас я не работаю на льду, где тренируется группа Этери Георгиевны, наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде. Но я хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь врачом сборной России, врачом Федерального медико-биологического агентства. И считаю своим долгом работать в интересах российского спорта и российских спортсменов — это моя профессиональная обязанность», — цитирует Шветского ТАСС.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.