Врач Шветский подтвердил, что прекратил сотрудничество с Тутберидзе

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский подтвердил, что завершил работу с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе. Ранее появились слухи, согласно которым специалист больше не работает с воспитанниками Тутберидзе.
«Да, сейчас я не работаю на льду, где тренируется группа Этери Георгиевны, наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде. Но я хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь врачом сборной России, врачом Федерального медико-биологического агентства. И считаю своим долгом работать в интересах российского спорта и российских спортсменов — это моя профессиональная обязанность», — цитирует Шветского ТАСС.
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