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Тарасова присутствует на съёмках «Ледникового периода»

Тарасова присутствует на съёмках «Ледникового периода»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова присутствует на очередных съёмках шоу «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. До этого чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой. Также он рассказывал, что рассчитывает на приезд тренера на съёмки второго выпуска телепроекта.

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