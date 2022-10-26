«Их могут критиковать, но они себе не изменяют». Журанков — о команде Тутберидзе

Комментатор Андрей Журанков высказался о стилистике постановок программ фигуристок группы Этери Тутберидзе.

В тренерский штаб входят Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

«В своё время, когда мы ещё обсуждали с Этери Георгиевной (Тутберидзе) программу Липницкой «Список Шиндлера», она мне говорила, что они знали каждое движение руки, каждый жест. Каждый жест был говорящий. И это был сезон-2013/2014. Я хочу сказать, что Тутберидзе от этого стиля не отказалась. И здесь, в программе Валиевой, каждый жест имеет значение, он нужен, он туда попадает один в один. Это очень и очень круто. Это стиль, в котором работает Тутберидзе и вся её команда — постановочный стиль.



Ещё один момент, чем они меня пленяют: их могут критиковать, но они себе не изменяют. Тутберидзе умеет ставить актуальные программы? Умеет. И она ставит актуальные программы. Вспоминая программу Медведевой про жертв террора — это же тоже актуалка, говоря нашим обиходным языком. Вот что такое «Ромео и Джульетта»? Это такая застывшая классика. Её пытаются катать, но она всё равно застывшая.



Когда мы делали документальные фильмы, мой руководитель, сейчас уже глава телеканала «Культура» Сергей Леонидович Шумаков здорово сформулировал, что надо делать исторические документальные фильмы, только не дальние истории, а те, которые ближе к нам: 90-е годы, нулевые. Потому что это застывающая лава, она ещё не стала камнем классики. Она ещё тёплая, она ещё бурлит.



Вот Тутберидзе умеет это делать, она это чувствует. И с Валиевой это отчасти, может быть, вершина этого постановочного стиля, на мой взгляд. Даже не постановочного стиля, а вершина подхода к программе. И мне кажется, это очень круто», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Подкаст «Ход коньком» выйдет сегодня, 26 октября, на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

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