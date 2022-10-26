«Верила в него до конца». Боброва — о победе Алиева на Гран-при России

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о победе Дмитрия Алиева на первом этапе Гран-при России в Москве.
После золота чемпионата Европы – 2020 Алиева преследовали травмы и неудачи, Дмитрий никак не мог показать чистый прокат и выиграть. В Москве он оказался лучше Михаила Коляды и Александра Самарина.
«Я очень рада возвращению Димы Алиева. Я ждала этого несколько сезонов, верила в него до конца. Он приближается к тому, чтобы сделать себя лучше чемпиона Европы 2020 года.
Он стал чемпионом Европы, потом пропал, было сложно-сложно, и вот сейчас он возвращается, чтобы проскочить эту точку роста. Мне нравятся его программы в этом году, причём обе. Очень-очень неплохие, и видно, что Дима в них себя чувствует очень комфортно. У него я видела эту некую уверенность, честно. Это большой плюс.
Я очень рада видеть достаточно стабильный четверной лутц Саши Самарина, но, к сожалению, пока что, кроме лутца, в эту его программу ничего не попадает», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».
Подкаст «Ход коньком» выйдет сегодня, 26 октября, на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».
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