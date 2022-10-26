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Бархатный сезон. Юниоры: День 1
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17:30 Мск
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Двоеглазова и Жилина поборются за победу на этапе юниорского Гран-при России в Сочи

Двоеглазова и Жилина поборются за победу на этапе юниорского Гран-при России в Сочи
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С 26 по 28 октября в Сочи проходит второй этап юниорской серии Гран-при России «Бархатный сезон».

Наиболее интересной выглядит дуэль Алисы Двоеглазовой, занимающейся в группе Этери Тутберидзе, и Вероники Жилиной из академии «Ангелы Плющенко». Среди их соперниц представительницы Санкт-Петербурга Агата Петрова, Анастасия Марасанова, Людмила Фурсова и другие. Воспитанник «Ангелов Плющенко» Кирилл Сарновский выступит среди юношей. Одиночники вступят в борьбу завтра, 27 октября.

А уже сегодня пройдут соревнования танцевальных дуэтов и спортивных пар. Среди танцоров фаворитами являются москвичи Анна Щербакова и Егор Гончаров. В парном катании борьба, скорее всего, развернётся между представителями пермской школы – дуэтами Юлия Артемьева/Алексей Брюханов и Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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