Боброва порассуждала, справедливо ли, что Валиева выиграла у Акатьевой на Гран-при России

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» обсудили итоги соревнований женщин в рамках первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Камила Валиева обыграла Софью Акатьеву, несмотря на то что, в отличие от соперницы, не исполнила ни одного элемента ультра-си. Попытка прыгнуть четверной тулуп завершилась для Валиевой падением. У Акатьевой — два четверных и тройной аксель.

Боброва: Все задаются вопросом: справедливо или несправедливо? Если смотреть на общую картинку – я не судья, я сижу в зале или у телевизора, я смотрю фигурное катание, это спорт с толикой искусства, естественно. Давайте возьмём произвольную, потому что в короткой всё было кристально чисто – 10 баллов. По моему мнению, должна была выигрывать Акатьева. Она сделала наисложнейший контент. При этом программа у неё была хорошая, Акатьева катит, она достаточно осознанно катает. Мне понравилась программа, это что-то неординарно интересное.



Журанков: Эти выдающиеся артистические внутренние энергореакторы, которые есть в Валиевой, окрашивают каждое её движение каким-то чарующим шлейфом, как будто след оставляет эта рука. У Сони ещё такого нет.



Боброва: Абсолютно согласна, Валиеву вообще ни с кем нельзя сравнивать в плане катания, осознанности этих рук, внутреннего наполнения – это небо и земля. Мы сейчас не это обсуждаем. Я всё переживаю за тот факт, что девочки бьются-бьются над контентом – возвращаясь к истории Олимпиады с Трусовой. Сейчас – Акатьева. Ты как спортсмен понимаешь, что с большей долей вероятности, если ты выйдешь и сделаешь свой контент, ты выиграешь. Это сложно, три ультра-си – три с половиной, два четверных. По идее, это должно давать тебе хороший отрыв, если ты делаешь всё чисто. И это не было еле вытянуто – прыжки классные, вращения классные, всё на хороший плюс. Потом мы выясняем по оценкам, что были недокруты.



У зрителей на трибунах нет возможности смотреть повторы. Что происходило на трибунах: девочка откатала чисто с акселем и двумя четверными, всё чисто. Выходит Валиева – потрясающая, слов не хватает, по технике она делает все дорожки, все вращения на четвёртый уровень, прыжки все остальные – да. Но у неё был в арсенале один четверной тулуп, с которого она падает. И здесь незнающему человеку из космоса понравится Валиева, но он не поймёт, почему такая разница в баллах.

Подкаст «Ход коньком» выйдет сегодня, 26 октября, на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

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