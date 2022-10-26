«Не хотим, чтобы Даня выбил Женю». Авербух — о поиске партнёра для Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, как идут поиски партнёра для Евгении Медведевой после неожиданного ухода Дани Милохина. Блогер объяснил свой поступок усталостью.

«Я в душе могу быть немного обижен, но как зло держать? Даня — светлый человек. Это проект для тех, кто дышит в нём. Мне больше обидно за Женю, потому что я знаю, как она расстроена. А Даня… Наверное, это послание, что усталость будет всегда у каждого из нас. Бежать от усталости невозможно, потому что можно устать и от отдыха. Это тоже изматывает.

Как продвигается работа в поиске нового партнёра для Жени? Да, мы стараемся. Сейчас пытаемся найти. У Жени сложное состояние, потому что она тоже очень переживает. Конечно, сложно найти героя, который бы сейчас вот так за три дня вошёл, соответствовал уровню катания. Даже мы уже раздвинули рамки, что необязательно быть героем прошлых сезонов. Это может быть кто-то, кто катается. Сейчас действительно не хотим, чтобы в этой схватке Даня выбил Женю. Для меня принципиально, чтобы Женя осталась в проекте и каталась. Если мы не найдём, то Женя всё равно будет с нами на нашей орбите. Будем искать. Это шоу, и не надо об этом забывать», — приводит слова Авербуха Sport24.

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