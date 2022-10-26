Авербух объяснил, почему Загитова и Щербакова больше не будут вместе вести «ЛП»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух объяснил, почему с пятого выпуска нового сезона ведущие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова не будут работать вместе.
В первых выпусках Загитова брала интервью у участников из команды Александра Жулина, а Щербакова – у команды Авербуха.
«Сейчас шоу — не командный турнир. Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведёт Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой.
Три человека — много? Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично, а сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение», — приводит слова Авербуха Sport24.
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