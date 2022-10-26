Щербакова и Гончаров выиграли ритм-танец на юниорской серии Гран-при в Сочи

На втором этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Сочи танцоры завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили Анна Щербакова и Егор Гончаров. Менее балла уступили им Алиса Овсянкина и Матвей Самохин. Третий результат показали Юлия Чуркина и Борис Фролов.
Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Анна Щербакова / Егор Гончаров (Москва, «Сокольники») – 70,01.
2. Алиса Овсянкина / Матвей Самохин (Московская область, УОР № 1) – 69,14.
3. Юлия Чуркина / Борис Фролов (Москва, «Медведково») – 57,59.
4. Анна Томилова / Дмитрий Щербаков (Москва, «Хрустальный») – 53,70.
5. Валерия Камаева / Лев Сергеев (Москва, «Медведково») – 51,98.
6. Александра Шинкаренко / Владислав Михайлов (Москва, «Вдохновение») – 51,30.
- 26 октября 2022
-
20:44
-
20:09
-
19:57
-
19:40
-
19:20
-
18:50
-
18:31
-
18:30
-
18:10
-
17:50
-
17:29
-
16:30
-
16:27
-
15:55
-
14:49
-
14:38
-
14:36
-
14:30
-
14:07
-
13:01
-
12:27
-
11:47
-
10:36
-
10:32
-
09:00
- 25 октября 2022
-
22:55
-
22:26
-
22:11
-
20:40
-
20:30
-
20:15
-
19:59
-
19:11
-
18:50
-
18:14