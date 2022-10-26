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Щербакова и Гончаров выиграли ритм-танец на юниорской серии Гран-при в Сочи

Щербакова и Гончаров выиграли ритм-танец на юниорской серии Гран-при в Сочи
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На втором этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Сочи танцоры завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили Анна Щербакова и Егор Гончаров. Менее балла уступили им Алиса Овсянкина и Матвей Самохин. Третий результат показали Юлия Чуркина и Борис Фролов.

Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Щербакова / Егор Гончаров (Москва, «Сокольники») – 70,01.
2. Алиса Овсянкина / Матвей Самохин (Московская область, УОР № 1) – 69,14.
3. Юлия Чуркина / Борис Фролов (Москва, «Медведково») – 57,59.
4. Анна Томилова / Дмитрий Щербаков (Москва, «Хрустальный») – 53,70.
5. Валерия Камаева / Лев Сергеев (Москва, «Медведково») – 51,98.
6. Александра Шинкаренко / Владислав Михайлов (Москва, «Вдохновение») – 51,30.

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