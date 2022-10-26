Щербакова и Гончаров выиграли ритм-танец на юниорской серии Гран-при в Сочи

На втором этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Сочи танцоры завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили Анна Щербакова и Егор Гончаров. Менее балла уступили им Алиса Овсянкина и Матвей Самохин. Третий результат показали Юлия Чуркина и Борис Фролов.

Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Щербакова / Егор Гончаров (Москва, «Сокольники») – 70,01.

2. Алиса Овсянкина / Матвей Самохин (Московская область, УОР № 1) – 69,14.

3. Юлия Чуркина / Борис Фролов (Москва, «Медведково») – 57,59.

4. Анна Томилова / Дмитрий Щербаков (Москва, «Хрустальный») – 53,70.

5. Валерия Камаева / Лев Сергеев (Москва, «Медведково») – 51,98.

6. Александра Шинкаренко / Владислав Михайлов (Москва, «Вдохновение») – 51,30.