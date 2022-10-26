«Она сделала 5 четверных. Дальше так нельзя идти». Боброва и Журанков — о будущем Трусовой

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» поговорили о будущем Александры Трусовой, которая в начале сезона перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

Боброва: Это будет вечный спор – как найти баланс между спортом и искусством.



Журанков: Очень интересно, как этот спор разрешит Саша Трусова. Для неё этот вопрос краеугольный, она его решала в одну сторону – Олимпиада сказала «Нет». Сейчас у неё некая перезагрузка, многое поменялось в жизни, идёт переосмысление, появляется новый опыт. Интересно, как она разрешит этот спор.



Боброва: Очень важно, как она перестроит свой мозг и внутренний мир. И сделает ли она это вообще. Если есть психолог, то есть шанс на успех, если она будет сама, то я не уверена, дойдёт ли она до этого. Когда Саша была нашей чемпионкой квадов, пять четверных – у неё была эта задача в голове. Действительно, ей очень мешало, если бы в жизни она этого не сделала. Но она это сделала. На Олимпиаде. Вопрос «выиграла – не выиграла» – это её расстраивает.



Судя по тенденции, что она всё время пыталась прыгнуть эти пять четверных, у неё другая задача в голове стояла: «Я прыгну пять четверных и выиграю Олимпиаду». А нужно было: «Я хочу выиграть Олимпиаду». Либо: «Я хочу прыгнуть пять четверных». Здесь немного разные задачи бы стояли. Она пошла ближе к пяти четверным, сделала это – браво. Дальше так нельзя идти. Вот сделала этот чек – оставь это, ты это сделала, вошла в историю. Дальше иди развиваться в другом: развивай хореографию, развивай катание. Не знаю, сможет ли она сейчас восстановить свои четверные или нет, но – мне кажется, это сейчас как мем будет, – будь как Валиева. Катайся так, что даже девочки с тремя четверными тебя не смогут обыграть. Саше, понятное дело, это будет сложно сделать, такой, как Камила Валиева, в природе нет больше и непонятно, когда будет. Ей нужно понять, что надо двигаться в сторону искусства.



Журанков: У меня такое ощущение, что она как раз и пошла по этому пути. И таланта, и задатков достаточно, чтобы развиваться и становиться художественно гармоничнее, глубже, разнообразнее.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.