«Говорим здесь и сейчас». Авербух — о программе Валиевой по мотивам её олимпийской истории

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, как относится к тому, что в произвольной программе Камилы Валиевой рассказывается её олимпийская история.

«Я отношусь очень положительно. Мы не зря говорим, что лёд — искусство. Мы просто иногда при этом ухмыляемся, всё равно эти прыжки. Нет, лёд даёт возможность разговора со зрителем. Если тебя волнует эта ситуация, ты говоришь об этом. У меня за «Ледниковый период» огромное количество музыки, которая мне очень нравилась, и я её делал. Потом я думал, зачем её делал, потому что через год я не понимаю, как мне эта музыка могла нравиться. Мы меняемся, у нас много всего разного происходит. Но мы должны говорить здесь и сейчас. Я уверен, что решение об этом номере принималось совместно. Говорим здесь и сейчас. Я считаю, что эти художники и сама Камила говорят, о чём они хотят», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир Игр в Пекине, после чего стало известно, что допинг-проба фигуристки, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Чтобы выступить в личном турнире, 15-летней на тот момент Камиле пришлось лично отвечать перед выездной панелью CAS. В произвольной программе Валиева допустила много ошибок и осталась четвёртой. Награждение по итогам командного турнира было отложено до окончания расследования.

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