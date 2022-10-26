«Взялись за руки, и расстройство удвоилось». Боброва — об ошибках Тарасовой и Морозова

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о выступлении серебряных призёров Олимпийских игр – 2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе серии Гран-при России.

Тарасова и Морозов уверенно выиграли короткую программу, но в произвольной допустили множество ошибок и в итоге стали только вторыми.

«Возвращаясь к контрольным прокатам: я очень была рада увидеть их в такой форме. Я увидела, что это те прошлогодние Женя с Вовой, которых мы ждали на протяжении нескольких лет. Которые будут всё выигрывать, если будут кататься чисто. Неужели в постолимпийский сезон можно войти в такой форме? Обычно у тех, кто участвовал в Олимпиаде, всё равно всё идёт вниз. После Олимпиады сложно идти наверх по части тех же эмоций – ты выжат.



На произвольную сейчас они выходили с хорошим настроением. Бывает разное настроение у спортсмена относительно старта – падаешь с первого элемента и начинаешь говорить: «А мне терять нечего», собираешься и начинаешь лупить всё на четвёртый уровень. А бывает, когда падаешь, немножко расстраиваешься, и это ощущение тебе не помогает, а начинает топить. «Пере-недо» на следующем элементе – и уже второй сорванный элемент, пошло-поехало. Мне показалось, что именно это сыграло роль после первого элемента. Когда исполняли параллельный прыжок, ошиблись и Женя, и Вова, такое впечатление, что они оба поймали это настроение. Допустим, когда Вова делает хорошо, а Женя немножко лажает, но они берутся за руку, и он передаёт эту энергию, уверенность, поддержку – они столько лет катаются вместе. Женя выдыхает и делает всё классно. А в этот раз и он расстроился, и она расстроилась, они взялись за руки, и это удвоилось», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

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