Пара из школы Москвиной выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России в Сочи

Фигуристы из школы Тамары Москвиной Анна Москалёва и Максим Ложкин выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорской серии Гран-при России в Сочи. Петербуржцы на 0,15 балла опередили московский дуэт Варвара Черемных/Даниил Бутенко. Борьба за третье место развернулась между тремя парами, лучшей из которых оказались Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев из академии «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анна Москалёва/Максим Ложкин (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 63,82.

2. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва, «Медведково») – 63,67.

3. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев (Москва, «Ангелы Плющенко») – 60,82.

4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко (Пермский край – Татарстан) – 60,64.

5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край, СШОР «Старт») – 60,42.

6. Алиса Родионова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург, СШОР) – 56,07.