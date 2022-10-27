Инна Гончаренко назвала двух главных конкуренток Трусовой на втором этапе ГП России в Сочи

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко назвала двух фигуристок, которые, по её мнению, могут составить конкуренцию серебряному призёру Олимпиады-2022 Александре Трусовой в борьбе за победу на втором этапе Гран-при России. Турнир пройдёт в Сочи с 28 по 30 октября.
«Софья Самоделкина и Аделия Петросян могут побороться с Сашей (Трусовой. — Прим. «Чемпионата»). Но удастся ли им её обыграть, большой вопрос. Я думаю, что Саша им такой возможности не даст. У меня почему-то есть такая уверенность», — приводит слова Гончаренко Metaratings.
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