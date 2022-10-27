Президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Камилы Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу Камилы Валиевой.

Ранее РУСАДА заявило, что все действия, связанные с делом Камилы Валиевой, являются конфиденциальными, так как 16-летняя спортсменка находится в статусе защищённого лица. Таким образом, результаты слушаний разглашены не будут.

«Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта (по делу Валиевой. — Прим. «Чемпионата»), ВАДА и МОК могут обжаловать результат. С точки зрения прозрачности мы присоединяемся к ВАДА и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре», — приводит слова Баха Marca.

О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Церемония награждения до сих пор не состоялась.

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