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Бархатный сезон. Юниоры: День 2
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Стал известен возможный новый партнёр Медведевой по «ЛП». Внешне он похож на Милохина

Стал известен возможный новый партнёр Медведевой по «ЛП». Внешне он похож на Милохина
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Стало известно, кто может стать новым партнёром двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в телепроекте «Ледниковый период», сообщает издание Super. Это может быть 21-летний российский актёр Антон Рогачёв, который внешне похож на российского тиктокера Даню Милохина. Напомним, ранее Милохин, бывший партнёром Медведевой, объявил об уходе из проекта.

Отмечается, что Рогачёв оживлённо беседовал с художественным руководителем проекта Ильёй Авербухом, а тот понимающе кивал в ответ.

Слева — Даня Милохин, справа — Антон Рогачёв

Слева — Даня Милохин, справа — Антон Рогачёв

Фото: из соцсетей

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Ищем нового партнёра для Медведевой! Кто мог бы заменить Милохина на «Ледниковом периоде»? Ищем нового партнёра для Медведевой! Кто мог бы заменить Милохина на «Ледниковом периоде»?
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