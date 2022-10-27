Стал известен возможный новый партнёр Медведевой по «ЛП». Внешне он похож на Милохина

Стало известно, кто может стать новым партнёром двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в телепроекте «Ледниковый период», сообщает издание Super. Это может быть 21-летний российский актёр Антон Рогачёв, который внешне похож на российского тиктокера Даню Милохина. Напомним, ранее Милохин, бывший партнёром Медведевой, объявил об уходе из проекта.

Отмечается, что Рогачёв оживлённо беседовал с художественным руководителем проекта Ильёй Авербухом, а тот понимающе кивал в ответ.

Слева — Даня Милохин, справа — Антон Рогачёв Фото: из соцсетей

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