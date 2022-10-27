«Бедолагу Камилу всё кошмарят». Свищёв – о требовании Баха обнародовать дело Валиевой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать данные по допинг-делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой.

«РУСАДА очень чётко регламентированная организация в соответствие с требованиями WADA. Поэтому она будет делать то, что положено согласно требованиям. Валиева на момент начала дела находилась под защитой, ей было тогда 15 лет. Поэтому если регламент требует обнародования, пусть обнародуют. Если сохранить в тайне – значит, сохранить в тайне. Всё чётко по закону должно быть.



Я поддерживаю, чтобы РУСАДА исполняла все те требования, которые предписаны WADA и т.д. Я уверен, что она ничего не делает незаконного. Закон в первую очередь должен отстаивать интересы самого спортсмена, WADA и потом уже МОК. МОК на основании чего требует обнародования данных? Какое они отношение имеют к делу Валиевой? МОК в первую очередь должен отстаивать интересы спортсменов. А у нас получается так, что спортсменов отстраняют по надуманным причинам, как в случае с нашими волейболистами. Вот это катастрофа. Это нарушение, и нет никаких объяснений, по чьим требования происходит недопуск российских волейболистов. Однако все молчат. А бедолагу Валиеву всё кошмарят и требуют обнародования дела. Это всё имеет политический контекст.



МОК, как я давно говорю, требует реформации. Они должна заявить, что это не политическая, а спортивная организация. В противном случае пусть назовут себя спортивно-политической организацией, отстаивающей интересы тех или иных стран, военных объединений, финансовых структур и корпораций», – приводит слова Свищёва Metaratings.ru.

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