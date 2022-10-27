Президент ВАДА предупредил РУСАДА о возможной подаче иска в CAS по допинг-делу Валиевой

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если в допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой не будет внесена ясность. Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) решили не разглашать детали по делу Валиевой.

«ВАДА обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решён в кратчайшие сроки, оно воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — написал Банька на своей странице в социальной сети «Твиттер».

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