Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бархатный сезон. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Президент ВАДА предупредил РУСАДА о возможной подаче иска в CAS по допинг-делу Валиевой

Президент ВАДА предупредил РУСАДА о возможной подаче иска в CAS по допинг-делу Валиевой
Комментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если в допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой не будет внесена ясность. Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) решили не разглашать детали по делу Валиевой.

«ВАДА обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решён в кратчайшие сроки, оно воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — написал Банька на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

«Нам нужен чистый спорт». Американцы сочувствуют Валиевой, но очень хотят командное золото «Нам нужен чистый спорт». Американцы сочувствуют Валиевой, но очень хотят командное золото
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022