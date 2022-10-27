«Почему нет?» Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии в экстравагантном образе

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, на которой она предстала в экстравагантном красном наряде: платье, колготы и туфли на высоком каблуке.
«Почему нет?» — подписала она фотографии.
Фото: из соцсетей анны щербаковой
Фото: из соцсетей анны щербаковой
Вот что написали подписчики в комментариях к посту:
«Аня, ты потрясающая!»
«Анечка, ты очень красивая».
«Ну шикарная! Просто фэшн-дива!»
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