Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бархатный сезон. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Почему нет?» Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии в экстравагантном образе

«Почему нет?» Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии в экстравагантном образе
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, на которой она предстала в экстравагантном красном наряде: платье, колготы и туфли на высоком каблуке.

«Почему нет?» — подписала она фотографии.

Фото: из соцсетей анны щербаковой

Фото: из соцсетей анны щербаковой

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:

«Аня, ты потрясающая!»
«Анечка, ты очень красивая».
«Ну шикарная! Просто фэшн-дива!»

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

У Щербаковой самая длинная фраза в «Ледниковом периоде». А сколько слов сказала Загитова? У Щербаковой самая длинная фраза в «Ледниковом периоде». А сколько слов сказала Загитова?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022