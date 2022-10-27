«Почему нет?» Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии в экстравагантном образе

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, на которой она предстала в экстравагантном красном наряде: платье, колготы и туфли на высоком каблуке.

«Почему нет?» — подписала она фотографии.

Фото: из соцсетей анны щербаковой

Фото: из соцсетей анны щербаковой

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:

«Аня, ты потрясающая!»

«Анечка, ты очень красивая».

«Ну шикарная! Просто фэшн-дива!»

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