Татьяна Навка призвала не трогать Валиеву после слов президента МОК о Камиле

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать данные по допинг-делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой.

«Одно я знаю точно: чем меньше будут трогать Валиеву, тем будет лучше для неё. Всё должно быть направлено на то, чтобы Камила спокойно жила, тренировалась и готовилась к своим стартам. Нужно разобраться, проанализировать, расследовать, и впоследствии нам, возможно, предоставят все факты, если будут какие-то вопросы», – цитирует Навку «РИА Новости Спорт».

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