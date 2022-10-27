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Лайшев объяснил призыв Баха обнародовать данные по делу Камилы Валиевой

Лайшев объяснил призыв Баха обнародовать данные по делу Камилы Валиевой
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему, по его мнению, президент МОК Томас Бах призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать данные по допинг-делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой.

«Понимаю, зачем Бах просит обнародовать дело Валиевой – ещё раз кинуть в нашу сторону ложку дёгтя. Люди не могут успокоиться, что мы счастливо живём в таких условиях. И Камила — талантливая, замечательная, лучшая в мире спортсменка, довольна и счастлива. Ей ничего не мешает, живёт своей размеренной спортивной жизнью в фигурном катании и российском спорте, где последние выступления были блестящими. И на этом фоне с их стороны ещё больше злобы и оскала», – сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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