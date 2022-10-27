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Сегодня состоится просмотр с ещё одним потенциальным партнёром Медведевой на «ЛП»

Сегодня состоится просмотр с ещё одним потенциальным партнёром Медведевой на «ЛП»
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Новый партнёр в шоу «Ледниковый период» для серебряной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой ещё не найден, однако сегодня, 27 октября, должен быть просмотр с ещё одним партнёром. Об этом «Чемпионату» сообщил представитель пресс-службы Первого канала.

«Ясности пока нет. Сегодня будет просмотр с ещё одним партнёром», — сказал представитель пресс-службы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее в паре с Медведевой выступал блогер Даня Милохин, но 25 октября он сообщил, что уходит из проекта из-за «усталости». Медведева и Милохин были одной из двух пар, которые катались в прежнем составе второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В текущем сезоне Медведева и Милохин приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.

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