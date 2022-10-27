Артемьева и Брюханов выиграли второй этап юниорского Гран-при России в парном катании

В Сочи определились победители второго этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Благодаря успешному выступлению в произвольной программе победу одержала пермская пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Призёров из Санкт-Петербурга и Москвы в итоговом протоколе разделили 0,04 балла. Именно на столько ученики школы Тамары Москвиной Анна Москалёва и Максим Ложкин опередили Варвару Черемных и Даниила Бутенко.
Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи
Спортивные пары
1. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край, СШОР «Старт») – 184,86.
2. Анна Москалёва/Максим Ложкин (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 182.98.
3. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва, «Медведково») – 182,94.
4. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев (Москва, «Ангелы Плющенко») – 170,82.
5. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко (Пермский край – Татарстан) – 165,07.
6. София Хисамутдинова/Лев Цеханович (Санкт-Петербург, СШОР) – 162,00.
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