Артемьева и Брюханов выиграли второй этап юниорского Гран-при России в парном катании

В Сочи определились победители второго этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Благодаря успешному выступлению в произвольной программе победу одержала пермская пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Призёров из Санкт-Петербурга и Москвы в итоговом протоколе разделили 0,04 балла. Именно на столько ученики школы Тамары Москвиной Анна Москалёва и Максим Ложкин опередили Варвару Черемных и Даниила Бутенко.

Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи

Спортивные пары



1. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край, СШОР «Старт») – 184,86.

2. Анна Москалёва/Максим Ложкин (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 182.98.

3. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва, «Медведково») – 182,94.

4. Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев (Москва, «Ангелы Плющенко») – 170,82.

5. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко (Пермский край – Татарстан) – 165,07.

6. София Хисамутдинова/Лев Цеханович (Санкт-Петербург, СШОР) – 162,00.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.