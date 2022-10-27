Авербух назвал фаворита на роль нового партнёра Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о том, как проходят поиски нового партнёра для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой после ухода из шоу блогера Дани Милохина.

Милохин самовольно покинул проект перед съёмками пятого выпуска, записав видео, в котором заявил об усталости.

«Ещё не определились с партнёром для Медведевой, но Рогачёв пока фаворит. Ещё идёт отсмотр», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

21-летний актёр Антон Рогачёв известен ролями в фильме «Небесная команда» и сериале «Дылды». Внешне он похож на Милохина.

СЛЕВА — ДАНЯ МИЛОХИН, СПРАВА — АНТОН РОГАЧЁВ Фото: Фото из соцсетей

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