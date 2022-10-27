В РУСАДА отреагировали на призыв МОК и ВАДА обнародовать решение по делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на призывы руководителей МОК и ВАДА в короткие сроки обнародовать решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева является несовершеннолетней, то есть имеет статус защищённого лица, в связи с чем РУСАДА в соответствии с антидопинговыми стандартами сделало всю информацию о ходе процесса и вердикте конфиденциальной.

«Процесс обработки результатов по данному делу, так же как и по всем остальным делам, которые находятся в юрисдикции РУСАДА, проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов.

В связи с распространением в прессе недостоверных сведений и большим количеством запросов СМИ на комментарии 21 октября РУСАДА выпустило официальное заявление о том, что не намерено озвучивать детали по данному делу и отвечать на вопросы о слушаниях. В соответствии со стандартами процесс с самого начала должен был быть конфиденциальным. Принятие решения о публичном обнародовании данных по делу после вынесения окончательного решения остаётся за РУСАДА в соответствии с пунктом 17.3.7 Общероссийских антидопинговых правил», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.