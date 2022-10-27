В РУСАДА отреагировали на призыв МОК и ВАДА обнародовать решение по делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на призывы руководителей МОК и ВАДА в короткие сроки обнародовать решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Валиева является несовершеннолетней, то есть имеет статус защищённого лица, в связи с чем РУСАДА в соответствии с антидопинговыми стандартами сделало всю информацию о ходе процесса и вердикте конфиденциальной.
«Процесс обработки результатов по данному делу, так же как и по всем остальным делам, которые находятся в юрисдикции РУСАДА, проводится при строгом соблюдении российских и международных антидопинговых стандартов.
В связи с распространением в прессе недостоверных сведений и большим количеством запросов СМИ на комментарии 21 октября РУСАДА выпустило официальное заявление о том, что не намерено озвучивать детали по данному делу и отвечать на вопросы о слушаниях. В соответствии со стандартами процесс с самого начала должен был быть конфиденциальным. Принятие решения о публичном обнародовании данных по делу после вынесения окончательного решения остаётся за РУСАДА в соответствии с пунктом 17.3.7 Общероссийских антидопинговых правил», — приводит слова Логиновой ТАСС.
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