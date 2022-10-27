«Вижу, что ребята что-то недосказали». Жулин — о карьере Синициной и Кацалапова

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин ответил на вопрос о продолжении карьеры своих учеников – олимпийских чемпионов в команде, чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Синицина и Кацалапов приостановили карьеру на полгода и 2 октября сыграли свадьбу.



«Вернутся ли Никита с Викой? Я вижу, что ребята, может быть, что-то недосказали. Они бы, я думаю, и вернулись, но вернулись бы, если будет вся эта полная история. Международная. А ездить по Казаням и прочим городам… Это не потому, что они избалованы. Мотивация, мотивация… Весь вопрос в мотивации. Даже я сам, у меня всегда была цель: Олимпийские игры, чемпионат Европы и мира. Это цель, глобальная цель. Сейчас это из-под ног выбили.

Этапы Гран-при где-то проходят в российских городах. Если говорить обо мне, мне было бы это уже неинтересно. Я закончил, например, на Олимпийских играх и занял какое-то место, для меня это было бы неинтересно. Лучше выступать в шоу, зарабатывать деньги, кормить семью», — приводит слова Жулина Sport24.

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