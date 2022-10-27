Алина Загитова напугала болельщиков видео под капельницей
Поделиться
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова напугала болельщиков видео, на котором лежит под капельницей.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
В течение двух дней Загитова принимала участие в съёмках очередных выпусков «Ледникового периода». Ведущих телепроекта разделили, и по очереди эти выпуски вела как раз Алина в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Анна Щербакова отдыхала, она появится в следующих двух выпусках.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:22
-
21:59
-
21:53
-
20:32
-
20:16
-
19:43
-
19:10
-
18:38
-
17:33
-
15:31
-
15:03
-
14:54
-
13:46
-
13:40
-
13:01
-
12:33
-
12:29
-
12:27
-
12:02
-
11:34
-
11:19
-
10:30
-
10:17
-
09:37
-
00:44
-
00:32
- 26 октября 2022
-
23:51
-
23:26
-
22:18
-
22:02
-
21:42
-
20:44
-
20:09
Партнерский контент