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Алина Загитова напугала болельщиков видео под капельницей

Алина Загитова напугала болельщиков видео под капельницей
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова напугала болельщиков видео, на котором лежит под капельницей.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

В течение двух дней Загитова принимала участие в съёмках очередных выпусков «Ледникового периода». Ведущих телепроекта разделили, и по очереди эти выпуски вела как раз Алина в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Анна Щербакова отдыхала, она появится в следующих двух выпусках.

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