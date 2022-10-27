Алина Загитова напугала болельщиков видео под капельницей

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова напугала болельщиков видео, на котором лежит под капельницей.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

В течение двух дней Загитова принимала участие в съёмках очередных выпусков «Ледникового периода». Ведущих телепроекта разделили, и по очереди эти выпуски вела как раз Алина в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Анна Щербакова отдыхала, она появится в следующих двух выпусках.

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