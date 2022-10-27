«Это не кризис». Жулин — о малочисленности танцевальных дуэтов на Гран-при России

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о немногочисленности танцевальных дуэтов среди участников Гран-при России.
За победу на первом этапе серии в Москве боролись всего четыре танцевальных дуэта.
«Не чувствуется какой-то кризис в российских танцах? Да это не кризис. Это, скорее, ситуация, которая сложилась. И сейчас, к сожалению, все немножечко в тяжёлой ситуации. Находить мотивацию, находить… Простой пример: у меня есть дети и ставить их с кем-то в пару — ради чего? А вдруг наш спорт вообще никогда не вернётся в мировую элиту? Может быть, лучше заниматься адвокатской деятельностью или дома продавать. Вот в чём большая причина. Я очень рад, что спортсмены в моей группе находят в себе силы развиваться. Я вижу, что они пашут. Пока справляемся», — приводит слова Жулина Sport24.
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