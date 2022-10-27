«Никакого насилия над личностью». Тренер Елена Соколова — о постановке программ

Санкт-петербургский тренер танцевальных дуэтов Елена Соколова рассказала о постановке программ для своих подопечных, самые известные среди которых – победители финала Кубка России Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

«Что-то они предлагают, и мы одобряем, что-то мы предлагаем – и им это нравится или не нравится. Никакого насилия над личностью. «Катаем вот это» – такого никогда не было ни с юниорами, ни со взрослыми. Всегда идёт диалог.



Когда мы изначально думаем, что ставить, в какую тему идти, то стараемся брать музыку, которую ещё никто не использовал. Чтобы был какой-то интерес, чтобы не повторяться, развить какую-то другую идею. Учитывая наши возможности не такого длительного нахождения на льду, чтобы технически каждую деталь вычистить, стараемся брать каким-то индивидуальным стилем. Надеюсь, что не только у Кати с Женей, но и у других пар это будет получаться. В развитии вперёд шагнули не только они. Катю с Женей видно, потому что они по взрослым катаются, а юниоры тоже тянутся за ними и прогрессируют. Гонят друг друга вперёд», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Полностью интервью с Еленой Соколовой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 октября, в 8:00.

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