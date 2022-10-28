Тренер Соколова рассказала, как приход Сихарулидзе в федерацию помог петербургским танцам

Тренер танцевальных дуэтов Елена Соколова рассказала о поддержке танцев на льду в Санкт-Петербурге с приходом в руководство федерации в качестве президента олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе.
«С приходом Антона Тариэльевича (Сихарулидзе) ситуация с финансированием улучшилась. Появились сборы, возможности пошива костюмов – не только для резерва сборной России, но и для сборной города. Появилась возможность получить рабочие ботинки с лезвиями, все инструменты.
То, что льда мало – его сколько не давай, всё равно будет мало. Спортсмены находятся уже в таком возрасте и опыте, когда нужны, в большей степени, индивидуальные тренировки, а не групповые. Отработка с конкретным спортсменом какой-то детали, технического шага, хореографической направленности… Конечно, хочется больше индивидуальных занятий», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Еленой Соколовой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 28 октября, в 8:00.
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