Соколова рассказала, хотела ли её основная пара Миронова/Устенко сменить тренерский штаб

Санкт-петербургский тренер танцевальных дуэтов Елена Соколова рассказала, хотела ли её основная пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко сменить тренерский штаб на более именитый.



Миронова и Устенко выигрывали Кубок России. На чемпионатах страны их лучший результат – восьмое место.

«Были разные предложения, но они не хотят. Причем это желание не только у старших есть, но и у юниоров тоже – хотят кататься за свой город. Не знаю, привязанность это к Петербургу или к нам, но мы благодарны им за такой выбор. Они с нами, мы работаем вместе и пытаемся что-то изменить в этом мире в лучшую сторону», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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