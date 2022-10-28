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«Очень хорошо понимаю Тутберидзе». Елена Соколова рассказала, как тренирует свою дочь

«Очень хорошо понимаю Тутберидзе». Елена Соколова рассказала, как тренирует свою дочь
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Санкт-петербургский тренер танцевальных дуэтов Елена Соколова рассказала, возникают ли у неё сложности из-за того, что приходится заниматься с родной дочерью.

Дочь Соколовой, Екатерина Миронова, выступает в дуэте с Евгением Устенко. Ранее тренер Этери Тутберидзе отмечала, что не смогла тренировать собственную дочь, Диану Дэвис, так как было эмоционально сложно разделять личное и рабочее.

«А как иначе? Это всё-таки дочка в первую очередь, а во вторую очередь спортсменка. Конечно, до сих пор непросто разделять это, но сейчас стало лучше. Они уже стали взрослее и понимают, что они от себя хотят. Очень хорошо понимаю Этери Георгиевну и все её ощущения, поскольку это действительно непростой труд – работать с собственным ребёнком. Потому что «Как это – ты не можешь сделать?», «Как это – у тебя плохое настроение?» Я стараюсь от этого абстрагироваться и относиться к ней, как к остальным ребятам. Где-то получается, где-то эмоции захлёстывают, но я стараюсь не показывать их.

Когда у меня возникает такое состояние, я могу их просто передать Кириллу (Алёшину) или хореографу и погасить эмоции в работе с другими спортсменами. Но я не одна такой тренер, у которого катается ребёнок. В нашей академии Владислав Владимиров тоже работает с парой, в которой катается его собственный сын (Илья Владимиров. — Прим. «Чемпионата»). Так что всех родителей очень хорошо понимаю», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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Полное интервью с Еленой Соколовой уже доступно на «Чемпионате».

«Понимаю Тутберидзе — работать со своей дочкой непросто». Интервью с Еленой Соколовой «Понимаю Тутберидзе — работать со своей дочкой непросто». Интервью с Еленой Соколовой
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