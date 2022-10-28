Медведева «оживляла» ключом Милохина, Загитова смеялась с Щербаковой. Фото с ледового шоу

В Москве прошли съёмки нового выпуска знаменитого ледового шоу «Ледниковый период».
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление серебряного призёра Олимпиады-2018 в женском одиночном фигурном катании Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период». Номер был поставлен под музыку из фильма «Усатый нянь».
«Хорошо. Просто хорошо — и всё. Чудесный танец, чудесный номер. Когда ты это видишь, то сам делаешься чудесным», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, Евгения Медведева и Даня Милохин уже выступали в паре в «Ледниковом периоде». В предыдущем сезоне шоу они заняли третье место.
Лучшие фото с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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