Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бархатный сезон. Юниоры: День 3
Начало прямой трансляции
12:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Наталья Забияко выложила фото из тренажёрного зала

Наталья Забияко выложила фото из тренажёрного зала
Комментарии

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный в тренажёрном зале.

«Нет времени расслабляться. Пока нет...» — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива натальи забияко

Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).

Стриптиз от Плющенко, Коляда на метле. Самые эпатажные образы наших фигуристов Стриптиз от Плющенко, Коляда на метле. Самые эпатажные образы наших фигуристов

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022