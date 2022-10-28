Наталья Забияко выложила фото из тренажёрного зала
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный в тренажёрном зале.
«Нет времени расслабляться. Пока нет...» — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива натальи забияко
Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
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