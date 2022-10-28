Тренер Соколова рассказала о работе с Кириллом Алёшиным, который летом завершил карьеру

Тренер по танцам на льду Елена Соколова рассказала, как сотрудничает с бывшим российским фигуристом Кириллом Алёшиным. Летом 2022 года он объявил о завершении карьеры.
«Что касается постановок, сначала я делаю общую программу, и потом мы разбираем технические детали: что удобно, что неудобно. Если вдруг случается какой-то ступор, то предлагаю Кириллу: «Давай сделаем что-нибудь!», «Как ты на это смотришь? А на то?» Сейчас он активно работает с постановками для младшей группы, для него это большое подспорье в опыте.
Любая программа для детишек даёт какую-то возможность прогресса уже в работе со старшей группой. Я тоже начинала совсем с детишек, с постановок. С ними присутствует всегда определённая нежность в работе – смотришь, а они с таким восторгом идут на каждый шаг! Со старшими работа другая. «Давайте попробуем так», «Что вы хотели бы сделать?», ребята предлагают: «Нам было бы удобнее пройти в каком-то шаге через вот эту позицию». Находят элемент: «Может быть, это можно куда-то вставить?» Здесь в большей степени выстраивается диалог, а с маленькими – монолог. Кириллу Павловичу нужно учиться и тому и другому. Но он хороший ученик (улыбается). То, что не увидят мои глаза, заметят его», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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