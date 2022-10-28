Тренер Соколова рассказала о работе пары Миронова/Устенко с итальянским специалистом Занни

Тренер по танцам на льду Елена Соколова рассказала, как Екатерина Миронова и Евгений Устенко взаимодействуют с итальянским специалистом Маттео Занни.

«Общались с Маттео Занни по видеосвязи. Возможно, не так, как хотелось бы, но хотя бы какое-то участие в работе с ребятами он принял.

Это было общим решением. Не мы одни пользуемся онлайн-связью в таких постановочных моментах – ребята из основной сборной, одиночники, парники имели такую возможность. Мы попробовали и посмотрели, насколько удобно сотрудничать в таком формате. Конечно, это не живое общение, теряется очень много информации, снижается скорость работы. Нам удалось поработать онлайн, но, конечно, не так, как можно было бы сделать это вживую», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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