Тренер Соколова рассказала о работе пары Миронова/Устенко с итальянским специалистом Занни

Тренер по танцам на льду Елена Соколова рассказала, как Екатерина Миронова и Евгений Устенко взаимодействуют с итальянским специалистом Маттео Занни.
«Общались с Маттео Занни по видеосвязи. Возможно, не так, как хотелось бы, но хотя бы какое-то участие в работе с ребятами он принял.
Это было общим решением. Не мы одни пользуемся онлайн-связью в таких постановочных моментах – ребята из основной сборной, одиночники, парники имели такую возможность. Мы попробовали и посмотрели, насколько удобно сотрудничать в таком формате. Конечно, это не живое общение, теряется очень много информации, снижается скорость работы. Нам удалось поработать онлайн, но, конечно, не так, как можно было бы сделать это вживую», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 28 октября 2022
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 27 октября 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:22
-
21:59
-
21:53
-
20:32
-
20:16
-
19:43
-
19:10
-
18:38
-
17:33
-
15:31
-
15:03
-
14:54
-
13:46
-
13:40
-
13:01
-
12:33
-
12:29
-
12:27
-
12:02
-
11:34
-
11:19
-
10:30
-
10:17
-
09:37
-
00:44